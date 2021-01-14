Ожидается похолодание

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве будет резкое похолодание. Ожидается, что столбик термометра опустится до отметки -20 градусов или ниже. Еще синоптики прогнозируют небольшой ветер и гололед. Также сильные морозы ожидаются в европейской части страны. В некоторых регионах температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы. В частности, такое будет происходить на Северо-Западе, в Поволжье и на Урале.

Для Петербурга столь холодная погода не совсем привычная. В последние годы мы уже отвыкли от холодных зим. Иногда погода и вовсе была аномально теплой. Однако периодические морозы – нормальное явление для этого времени года. Они достаточно легко переносятся, когда не стоят длительное время.