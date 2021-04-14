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Питерец.ру » Общество » Когда отключат отопление?

Когда отключат отопление?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Энергетики сообщили, когда именно прекратят подачу отопления

При наступлении теплой погоды весной всегда возникает вопрос относительно сроков отключения отопления. Сейчас в Петербурге наблюдается потепление, в результате чего эта тема вновь становится актуальной.

«Питерец.ру» сообщаете, что отопление в Северной столице будет отключено, когда температура днем станет +8 градусов и выше. Причем эта ситуация должна происходить на протяжении 5 дней подряд.

Далее энергетики будут включать тепло, когда в этом окажется необходимость. Причем в особо важных объектах отопление останется до конца сезона. Это детсады, школы, больницы, поликлиники и другие социальные учреждения.

Посмотрим, когда именно город перейдет на другой режим. Не исключено, что это произойдет на этой или на следующей неделе.

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