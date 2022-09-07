Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге

С наступлением осени петербуржцы, перемещающиеся по городу на общественном транспорте, столкнулись с новой проблемой. На транспортную реформу жители Северной столицы жаловались и раньше. Но после того, как к учебе и работе вернулись многие горожане, ситуация стала для многих невыносимой.

Корреспонденты «Вести. Санкт-Петербург» пообщались с местными жителями и выяснили, в чем заключаются сложности. В большинстве случаев люди пожаловались на большую «забитость» автобусов и их слишком длительный интервал движения. Маршрутные такси курсировали практически без остановки и ездили гораздо быстрее городских автобусов. Но теперь их нет, что увеличило затрачиваемое в пути время в разы. Стоит отметить, что если в расписании указано время прибытия того или иного транспорта, это совсем не гарантирует, что он придет.

Получается, что Смольный банально не подумал о том, что в сентябре пассажиров становится гораздо больше, чем летом. У чиновников было пять месяцев, чтобы «отточить» систему обеспечения горожан общественным транспортом, но сделать они этого либо не смогли, либо попросту поленились.