ента новостей

15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
11:55
В Мурино задержали автоугонщика
11:49
В Петербурге задержали компьютерного мастера, обманувшего пенсионерку
10:58
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
10:27
Путин о санкционной лихорадке
10:12
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа четвёртой опоры
10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:03
Беглов побывал в Карелии
09:46
Почему скидки выгодны
09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
21:39
Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон
15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
15:10
В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом мужчину
15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП
15:00
В Ленобласти неизвестные похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука
14:55
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери
14:48
Активистам запретили раздавать патриотическую Z-символику у стен Смольного
14:18
В Петербурге в массовом ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:24
Ветеранские организации Петербурга получат дополнительные преференции
12:22
В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге

Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге

0
20
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге

С наступлением осени петербуржцы, перемещающиеся по городу на общественном транспорте, столкнулись с новой проблемой. На транспортную реформу жители Северной столицы жаловались и раньше. Но после того, как к учебе и работе вернулись многие горожане, ситуация стала для многих невыносимой.

Корреспонденты «Вести. Санкт-Петербург» пообщались с местными жителями и выяснили, в чем заключаются сложности. В большинстве случаев люди пожаловались на большую «забитость» автобусов и их слишком длительный интервал движения. Маршрутные такси курсировали практически без остановки и ездили гораздо быстрее городских автобусов. Но теперь их нет, что увеличило затрачиваемое в пути время в разы. Стоит отметить, что если в расписании указано время прибытия того или иного транспорта, это совсем не гарантирует, что он придет.

Получается, что Смольный банально не подумал о том, что в сентябре пассажиров становится гораздо больше, чем летом. У чиновников было пять месяцев, чтобы «отточить» систему обеспечения горожан общественным транспортом, но сделать они этого либо не смогли, либо попросту поленились.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2022, 17:44
Петербуржцы напомнили чиновникам о провале транспортной реформы после подписания соглашения с АО «Третий парк»
11-05-2022, 12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
15-06-2022, 18:56
Транспортная реформа оставила без работы сотни петербуржцев
1-06-2022, 17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
20-01-2016, 14:01
Объем пассажиропотока в Петербурге увеличился
26-08-2022, 17:15
Жители Петербурга призывают Бастрыкина взять под контроль не только ОКН, но и транспортную реформу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
0
77
Сегодня, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
0
78
Сегодня, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
91
Сегодня, 09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
Наверх