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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе (км 0 внутреннего кольца, км 141 внешнего кольца) в период с 26 октября по 20 ноября 2020 года полностью перекроют съезд №1.

«В связи с производством работ по окраске пилонов будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться на регулируемом светофором перекрёстке Приморского шоссе и Большой Купальной улицы» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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