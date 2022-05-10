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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 0+555 автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Приморским шоссе полностью перекроют съезд №1 (разворотная петля).

 «В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 10 по 24 мая будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание участников дорожного движения на то, что Съезд №3 развязки КАД с Приморским шоссе, из Ленинградской области, с Приморского шоссе на внешнее кольцо КАД в направлении Кронштадта останется свободным для движения. Движение автомобильного транспорта по Приморскому шоссе от станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» в направлении Сестрорецка будет так же осуществляться в штатном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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