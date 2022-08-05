Беглов обязал перевозчиков закупать транспорт на СПГ, но не собирается обеспечивать их заправками 

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обязал перевозчиков закупать транспорт на сжиженном природном газе (СПГ), но не выделил им средств из бюджета, поскольку это не входит в рамки транспортной реформы.

С начала апреля в Петербурге начался переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) по которому все перевозки должны осуществляться на современных автобусах, работающих на СПГ.

Так, компания «Пассажиравтотранс» продолжает обслуживать треть от всех городских маршрутов и закупать как дешевые дизельные, так и работающие на компримированном газе (КПГ). Остальные две трети компаний не могут себе этого позволить. Таким образом, на данный момент, в Северной столице действует всего 18 газомоторных заправочных станций, только три из которых работают на СПГ, а остальные 15 – на КПГ. Основной массе автобусов просто негде заправляться. Потому они закупают мобильные заправочные станции самостоятельно, не ожидая от города ничего хорошего.

Ранее Беглов постановил выделить из городского бюджета субсидий «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, на компенсацию части затрат по строительству данных объектов» по 36 млн рублей, что составляет примерно 20% от затрат «Газпрома».