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Питерец.ру » Общество » Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?

Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Депутат фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова требует обязать перевозчиков наземного общественного транспорта включать кондиционеры

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежда Тихонова направила в адрес председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова обращение с требованием обязать перевозчиков в жаркий период использовать установленные в автобусах, троллейбусах и трамваях кондиционеры.

Поводом для обращения стали жалобы петербуржцев на дискомфорт при пользовании общественным транспортом: установленные в автобусах кондиционеры не работают, из-за этого салоны автобусов, троллейбусов и трамваев сильно нагреваются. Надежда Тихонова отмечает, что согласно стандарту Министерства транспорта, температура в салоне должна быть не менее 12 и не выше 25 градусов. Парламентарий подчеркивает, что данные рекомендации необходимо выполнять вне зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в городе, так как, по сведениям Роспотребнадзора, человек не может заразиться новой коронавирусной инфекцией через вентиляцию в здании или через кондиционеры.

Депутат просит обеспечить «комфортные условия передвижения граждан на общественном транспорте Санкт-Петербурга, обязав перевозчиков использовать в жаркий летний период установленные кондиционеры».

Комментирует Надежда Тихонова:

- С наступлением жары ко мне в приемную сразу стали обращаться петербуржцы с жалобами на общественный транспорт. На улице +29 С, в автобусах и троллейбусах находиться невозможно: нет кондиционеров, ещё и система охлаждения двигателя работает внутри салона фактически как печка. Возможно, перевозчики не используют кондиционеры, так как это требует дополнительных затрат на их заправку и обслуживание, но ведь эти расходы входят в стоимость билетов, которые оплачивают пассажиры. Считаю, что Петербург как современный мегаполис обязан обеспечить своих жителей комфортным проездом в транспорте. 
Источник: Справедливая Россия
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