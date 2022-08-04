Фестиваль скорости на воде «Балтийская миля 2022»

6 августа на территории Форта «Константин» в Кронштадте пройдет первый Фестиваль скорости на открытой воде «Балтийская миля 2022», который станет одним из ключевых летних событий города на Неве!

Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и включен в программу «Столица водного туризма. Петровская акватория», которая будет проходить на разных площадках 6 и 7 августа, а также в программы празднования 350-летия Петра I и Дня военно-морского флота РФ.

«Балтийская миля 2022» — уникальное и знаковое мероприятие для всех, кто любит высокие скорости и готов ставить новые рекорды, ведь главное событие дня — это одиночные скоростные заезды и прохождение на время водной «балтийской мили», равной глубине Балтийского моря — 470 м. Тем самым летний Фестиваль принимает эстафету у знаменитого зимнего Фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», где дистанция, которую проходят участники, равна глубине легендарного озера Байкал (1642 м).

На Фестивале «Балтийская миля 2022» встретятся участники на самой разнообразной водной технике — от гидроциклов и ховербордов до катеров и моторных лодок и даже удивительных автомобилей-амфибий, способных преодолевать дистанцию по воде. И кто-то из них непременно впишет свое имя в книгу первых рекордсменов «Балтийской мили»!

Одним из важных и самых запоминающихся событий дня станут открытые соревнования по кабельному вейкборду ПЛАСТИК И ТОЧКА!, которые возвращаются после своего трехлетнего перерыва! В день Фестиваля в вейкпарке Kingwinch на территории Форта зрители увидят, как участники соревнуются в дисциплине джиббинг, где основной задачей является преодоление специальных препятствий в двухуровневом бассейне. Kingwinch — лидирующий российский проект в сфере водных видов спорта, чьи соревнования посещают тысячи любителей активного отдыха и экстрима — оказали партнерскую поддержку и первому Фестивалю скорости на воде «Балтийская миля 2022».

Гостей Фестиваля ожидает невероятное выступление самой титулованной команды мирового уровня по мотофристайлу FMX13 под руководством Алексея Колесникова, а также команды по гидрофлайту X-Jets под руководством трехкратного победителя Кубка мира Антона Попова! Показательные выступления профессиональных спортсменов, сложнейшие трюки и настоящее экстремальное шоу запомнятся надолго.

В день Фестиваля в Кронштадте пройдет увлекательный велоквест для всех любящих велоспорт и путешествия «Тайны Кронштадта», созданный совместно с Музеем истории города и военно-историческим парком «Остров фортов». 20 команд отправятся выполнять тематические задания и раскрывать загадки Кронштадта, перемещаясь от одной локации к другой. Старт и финиш команд состоится на Якорной площади в Кронштадте, откуда вечером они смогут отправиться в массовый костюмированный велопарад «Тельняшка райд», который пройдет по историческому центру Кронштадта. По прибытии на Якорную площадь участников квеста ждет награждение!

В преддверии Фестиваля скорости на воде, с 31 июля по 6 августа, проходит масштабный авто и мотопробег ГрандТур «Балтийская миля 2022». В путешествие из Москвы в Санкт-Петербург по маршруту легендарного тракта — «Государевой дороге» — отправились команды участников «Балтийской мили» со всех уголков нашей страны и из Беларуси, рассказывая по пути, в социальных сетях, о своих приключениях и самых интересных местах. Завершится ГрандТур на Якорной площади Кронштадта в субботу 6 августа днем, после чего все участники отправятся на Фестиваль.

Также на площадке Фестиваля в Форте «Константин» можно будет увидеть масштабную выставку кастомной авто и мототехники, где в том числе будут представлены работы самой титулованной в РФ кастом-мастерской Fine Custom Mechanics. Ряды экспонатов пополнит интересная и порой уникальная в своем роде техника рекордсменов известного Фестиваля скорости на льду «Байкальская миля» — автомобили, мотоциклы и “ноу-хау” отечественной инженерной мысли.

И кроме того — музыкальная шоу-программа на сцене в Форте «Константин» и на Якорной площади Кронштадта, шутейные заплывы на скорость на самых разных плавательных средствах без мотора или весел и яркое пиротехническое шоу, которое поставит финальную точку этому насыщенному дню!

Проводит «Балтийскую милю 2022» команда организаторов и создателей Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», ежегодно проходящего на всемирно известном озере.

Партнерскую поддержку Фестивалю скорости «Балтийская миля 2022» и ГрандТуру «Балтийская миля 2022» также оказывают Ростуризм, Русское географическое общество и компания KERRANOVA.

В числе информационных партнеров Фестиваля и ГрандТура — радио MAXIMUM, АвтоПлюс, Вокруг Света, ФедералПресс, радио Зенит, RUTUBE, Невские Новости, РК-Спорт, MOTORCITY и многие другие.