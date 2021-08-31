Ограничения снимать не будут

Только жители Петербурга обрадовались, что заболеваемость пошла на спад, как показатели снова начались увеличиваться. Сегодня наблюдается волнообразная картина. Количество зараженных ковидом то уменьшается, то увеличивается. Вроде бы некоторое улучшение в этом вопросе есть, но оно не такое, как всем хотелось.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в городе не намерены полностью снимать ковидные ограничения. По словам градоначальника, вирус пока победить не удалось. Поэтому мы не можем вернуться к обычному ритму жизни. Ситуация вынуждает реагировать соответствующим образом.

Большое значение сейчас придается вакцинации. Прививка спасает от тяжелых проявлений болезни. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, но нужно все равно увеличивать число привитых людей. В Петербурге стараются поддерживать запасы лекарств, больничные учреждения оснащаются всем необходимым.

«Питерец.ру» считает, что отказ от отмены всех ограничений – разумный шаг. Власти не хотят подвергать людей неоправданному риску. Конечно, не все меры можно назвать последовательными. Но в целом некоторые ограничения должны оставаться.