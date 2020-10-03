Можно ли обойтись без карантина?

«Питерец.ру» сообщает, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предостерегает нашу страну от введения новых жестких ограничений, связанных с covid-19. По ее словам, с вирусом можно бороться. К тому же сейчас ситуация не такая, как в начале 2020 года.

Еще серьезные карантинные ограничения приводят к негативным последствиям. В результате этих действий рушится экономика, происходит паралич системы здравоохранения, а у людей нарушается психика. По мнению Вуйнович, борьба с вирусом должна происходить в условиях сохранения социально-экономической жизни.

Напоминаем, что сейчас увеличилось число зараженных коронавирусом. Такая тенденция наблюдается в Москве, Петербурге и других городах. В этой связи возникает вопрос о введении новых ограничений.