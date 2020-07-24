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Питерец.ру » Общество » В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений

В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений

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Опубликовал: Вадик Котов
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В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2020 году будет введён запрет сквозного проезда через Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях.

«Обращаем внимание водителей на то, что 26 июля в период с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141 внутреннего кольца) будет невозможен» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

Запрет на движение транспортных средств будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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