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Питерец.ру » Общество » Кому полезен арбуз?

Кому полезен арбуз?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ast-fruit.com
Кому и в каких количествах нужно употреблять арбуз?

Специалисты отмечают, что арбуз утоляет жажду и восполняет недостаток в пище. Он оказывает положительное влияние на сосуды и снижает давление. Арбуз помогает нам избавиться от шлаков. Ягода обеспечивает наш организм многими полезными веществами. Это кальций, магний, фосфор, электролиты и аминокислоты.

Однако арбуз рекомендуется употреблять не всем, здесь имеются и некоторые противопоказания. От этой ягоды следует воздержаться людям, которые страдают диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом и аденомой простаты. Еще нужно учитывать, что арбуз приводит к повышению уровня сахара в крови. Поэтому диабетикам тоже не стоит употреблять эту ягоду.

Что касается количества арбуза, то его лучше есть по 200-300 граммов в день. Причем делать это лучше в первой половине дня. Причем в данный момент стоит отказаться от приема другой пищи. Это нужно, чтобы не возникло конфликта с пищеварительной системой.

«Питерец.ру» не раз отмечал, что рекомендации специалистов следует принимать во внимание. Однако в реальности не все эти советы выполнимы. Трудно представить, что люди едят арбуз всего лишь по 300 граммов. Пока будешь выполнять эти рекомендации, он просто испортится.

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