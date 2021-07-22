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Питерец.ру » Общество » Как собирать и готовить грибы

Как собирать и готовить грибы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Роспотребнадзоре напомнили правила сбора грибов

Летом начинается грибной сезон. Некоторые жители Петербурга и Ленобласти с нетерпением ждут этого периода. Они идут в лес, чтобы собрать как можно больше грибов, а потом приготовить из них вкусные блюда.

Однако нельзя забывать о правилах сбора и приготовления. Ошибки в этом вопросе могут повлечь за собой серьезнейшие последствия. Поэтому следует придерживаться имеющихся правил. Например, грибы нужно собирать только в лесу. Не отыскивайте их в местах возле предприятий, дорог, ж/д путей. Находящиеся там грибы могут иметь множество вредных веществ, поскольку легко их впитывают.

Еще нужно уметь отличать съедобные грибы от ядовитых. Собирайте только те, в которых вы уверены. Если какой-то образец кажется вам сомнительным, оставляйте его в лесу. Кроме того, не надо собирать старые грибы.

В Роспотребнадзоре напомнили и про правила обработки грибов. По словам специалистов, это нужно делать сразу же. После слива первого бульона грибы необходимо обработать повторно. Для хранения этих продуктов требуется посуда эмалированного типа. Еще грибы любят прохладу, хранить их нужно не больше суток.

«Питерец.ру» отмечает, что грибы – достаточно тяжелый для пищеварения продукт. Поэтому их не следует включать в рацион детей дошкольного возраста и людей, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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