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Питерец.ру » Общество » Где малина и черника?

Где малина и черника?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Погода сдвинула сроки сбора некоторых ягод

Для роста растений требуются особые условия. Климат оказывает существенное влияние на время созревания плодов. Это касается и растущих в здешних местах ягод. «Питерец.ру» сообщает, что погода внесли коррективы в сроки сбора малины и черники. Виной тому оказалась холодная весна. В результате эти ягоды созреют на 1,5-2 недели позже обычного, поскольку для них еще требуется накопление дополнительного тепла.

Для ягод, которые растут в Петербурге и Ленобласти, нужна температура от +10 градусов. Однако в апреле, мае и начале июня таких дней было немного. Именно это и привело к задержкам. Обычно черника и малина созревают в 10-х числах июля. Но в этом году ягоды поспеют в начале августа. Кстати, сроки задержки удалось сократить благодаря установившейся жаре. Иначе созревание ягод могло произойти еще позже.

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