Не забываем про ягоду!

Необходимость укреплять иммунитет – прописная истина, о которой человечество знало еще до коронавирусной пандемии. Причем для этого использовались естественные средства.

В Роспотребнадзоре напомнили о целебном свойстве ягод. Некоторые из них хорошо укрепляют иммунитет перед зимним периодом. В данную группу входит клюква, брусника, шиповник, боярышник, бузина, калина и облепиха. Это своеобразные живые витамины – в них содержится много полезных веществ.

Причем ягоды не только укрепляют иммунитет, но и помогают организму справляться с болезнью. При этом важно покупать качественные плоды, где отсутствует пыль, грязь и гниль.

«Питерец.ру» отмечает, что нельзя забывать о естественных мерах по укреплению здоровья. Сейчас много говорят о вакцинации, социальной дистанции и прочих моментах, которые не так давно были для нас не особо важны. Но нужно помнить и о базовых вещах, оказывающих позитивное воздействие на наш организм.