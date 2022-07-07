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Питерец.ру » Общество » К нам могут приехать знатоки

К нам могут приехать знатоки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Северной столице может состояться международный турнир по интеллектуальной игре

«Что? Где? Когда?» пользуется огромной популярностью во многих странах мира. Особенно это характерно для стран СНГ. С 2002 года проводится ЧМ по этой интеллектуальной игре. Турнир 2023 года может пройти в Петербурге. Северная столица РФ уже подала соответствующую заявку. Это произошло во время фестиваля «Белые ночи», посвященного интеллектуальным играм.

Петербург всегда привлекал к себе светлые умы нашей страны. Потому город достоин, чтобы принять столь важный чемпионат. К тому же здесь имеется развитая инфраструктура, позволяющая проводить масштабные мероприятия. В городском туристическом комитете считают, что ЧМ по «Что? Где? Когда?» поможет сформировать положительный имидж Петербурга. Это повысит уровень привлекательности для туристов. «Питерец.ру» отмечает, что у Северной столицы большие шансы принять у себя этот турнир.

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