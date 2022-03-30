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Питерец.ру » Общество » Реален ли ЧМ по хоккею в Петербурге?

Реален ли ЧМ по хоккею в Петербурге?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
asninfo.ru
Насколько возможно провести ЧМ по хоккею в 2023 году в Петербурге?

Менеджмент сборной России по хоккею надеется, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге. По словам Ильи Ковальчука, пока остается загадкой отнимут у нас этот турнир или нет. «Питерец.ру» считает, что лучше не питать особых иллюзий на этот счет. Хоккейный чемпионат в Петербурге вряд ли состоится. Да, до этого события еще больше года. Многое за это время может измениться.

Однако общая ориентация на русофобию четко прослеживается в современном мире. Соединенные Штаты начали войну против нас. Они это делают с помощью Украины и других стран. Идет беспрецедентное сдерживание России по многим направлениям. Изменится ли политика Вашингтона в этом направлении? Вряд ли. По крайней мере, сейчас для этого нет никаких предпосылок. Такое ощущение, что американские власти, как говорится, «слетели с катушек».

Спорт вне политики? Пора уже забить эти сказочные слова! Так что Петербург, скорее всего, не увидит ЧМ.

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