Надежда на туризм

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы связывают большие надежды с туристической отраслью. Петербург намерен активно продвигать предложения в этой сфере, рассчитанные на разных людей.

Петербург – один из городов, где летом этого года пройдут матчи футбольного чемпионата Европы. В город на Неве приедет огромное число иностранных болельщиков. Наверняка, многие из них прибудут с семьями. Город готов предложить гостям различные варианты туризма – от культурного до оздоровительного.

Власти Петербурга намерены использовать данное мероприятие для повышения имиджа Северной столицы в глазах иностранцев. При этом в Смольном не забывают о соблюдении мер безопасности при пандемии коронавируса. Этому вопросу уделяется серьезнейшее внимание.