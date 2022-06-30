В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

В минувшее воскресенье в Петербурге прошла патриотическая выставка «Мариуполь – битва за русский мир». Однако ее проведение было сорвано чиновниками администрации Пушкинского района. Они запретили выставлять экспонаты, связанные с проводимой российской армией спецоперацией на территории Украины без имеющихся на то причин. Ситуация вызвала возмущение у общественности.

С критикой действий петербургских чиновников, в том числе замглавы Пушкинского района Татьяны Боголюбовой, выступили многие публичные деятели, политики и неравнодушные граждане. Так, депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал произошедшее очень странным.

«Мне не совсем понятно, из каких соображений заместитель главы [администрации Пушкинского района] начала снимать эти символы, которые у нас на протяжении нескольких месяцев являются символами СВО. Это потребует дополнительного изучения. Органы государственной власти обязаны сейчас работать в русле государственной политики с учетом СВО. Поэтому произошедшее странно, это вызывает у меня большое удивление», — заявил парламентарий.

Ранее с требованием дать правовую оценку произошедшему в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Росси обратился бизнесмен Александр Колос. По его мнению, действия Татьяны Боголюбовой – это самоуправство. СКР и ФСБ проводят по факту инцидента проверку.