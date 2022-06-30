ента новостей

15:29
В Петербурге стартует социальная кампания по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним
15:27
Городской суд Петербурга отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом
15:05
Начало работ на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю позже
14:31
Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии
14:27
В Петербурге дело о мошенничестве в сфере туризма передано в суд
14:24
В Петербурге задержан мигрант за угон автомобиля службы каршеринга
14:20
В Петербурге задержали угонщика автомобиля «КАМАЗ»
13:07
В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников
11:52
В Дубровке задержали троих автоугонщиков
11:36
В ДТП на КАД погиб водитель фургона
11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
10:20
В Петербурге мужчина в очках домогался 7-летней девочки
09:53
Новая профессия для тех, кому трудно
08:53
Латвия не может без нашего газа
08:26
Задержан ловкий квартирный вор
00:12
«Зенит» разгромил ЦСКУ в предсезонном турнире, дубль сделал Сутормин
19:34
В Ленобласти задержали подозреваемого в разбойном нападении
19:30
В Петербурге по «горячим» следам задержали автовора
19:25
В Петербурге по «горячим» следам задержали грабителя
19:07
В Петербурге задержан юный аферист
19:03
В Ленобласти полицейские установили мужчину сбишего ребенка на самокате
18:59
В Кудрово задержали аферистку, находящуюся в федеральном розыске
18:52
Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы
17:19
Беглов предостерег глав районов Петербурга от «излишних проявлений патриотизма» – СМИ
16:12
В Ленобласти пенсионер упал в канаву и погиб
15:44
В Петербурге депутаты согласовали установку памятника Блоку на улице Декабристов
14:56
В Ленобласти аферисты навязали пенсионерке кредит в 2 миллиона рублей
14:44
Дела о смертельном ДТП в Невском районе передано в суд
12:42
Жестокое убийство, снятое на камеру, разжигает религиозную напряженность в Индии
12:31
В центре Петербурга изнасиловали и ограбили уборщицу клининговой компании
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

0
51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
politnavigator.net
В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников

В минувшее воскресенье в Петербурге прошла патриотическая выставка «Мариуполь – битва за русский мир». Однако ее проведение было сорвано чиновниками администрации Пушкинского района. Они запретили выставлять экспонаты, связанные с проводимой российской армией спецоперацией на территории Украины без имеющихся на то причин. Ситуация вызвала возмущение у общественности.

С критикой действий петербургских чиновников, в том числе замглавы Пушкинского района Татьяны Боголюбовой, выступили многие публичные деятели, политики и неравнодушные граждане. Так, депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал произошедшее очень странным.

«Мне не совсем понятно, из каких соображений заместитель главы [администрации Пушкинского района] начала снимать эти символы, которые у нас на протяжении нескольких месяцев являются символами СВО. Это потребует дополнительного изучения. Органы государственной власти обязаны сейчас работать в русле государственной политики с учетом СВО. Поэтому произошедшее странно, это вызывает у меня большое удивление», — заявил парламентарий.

Ранее с требованием дать правовую оценку произошедшему в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Росси обратился бизнесмен Александр Колос. По его мнению, действия Татьяны Боголюбовой – это самоуправство. СКР и ФСБ проводят по факту инцидента проверку.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-12-2012, 15:33
Следственным комитетом проводятся обыски в администрации Пушкинского района
Вчера, 17:19
Беглов предостерег глав районов Петербурга от «излишних проявлений патриотизма» – СМИ
9-11-2012, 10:58
Уволился заместитель главы Приморского района
20-02-2017, 15:57
В Пушкинском районе задержан насильник
4-09-2020, 13:46
В Петербурге задержали похитителя экскаватора
1-04-2020, 10:56
В Петербурге задержали автоугонщиков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 11:36
В ДТП на КАД погиб водитель фургона
0
81
Сегодня, 11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
0
98
Вчера, 19:03
В Ленобласти полицейские установили мужчину сбишего ребенка на самокате
0
76
Вчера, 14:44
Дела о смертельном ДТП в Невском районе передано в суд
Наверх