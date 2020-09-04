В Петербурге задержали похитителя экскаватора

Накануне к полицейским обратился мужчина, который сообщил о хищении принадлежащего ему экскаватора «Q&K», находившегося в 1 км от станции метро «Шушары» Пушкинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Пушкинского района по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Похищенный экскаватор обнаружен в разобранном состоянии на территории частного дома в Тосненском районе Ленинградской области и передан собственнику.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.