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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали похитителя экскаватора

В Петербурге задержали похитителя экскаватора

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Пушкинском районе Петербурга по горячим следам полиция раскрыла кражу экскаватора. Похищенную технику нашли в разобранном состоянии в Ленобласти.

Накануне к полицейским обратился мужчина, который сообщил о хищении принадлежащего ему экскаватора «Q&K», находившегося в 1 км от станции метро «Шушары» Пушкинского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Пушкинского района по подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.  

Похищенный экскаватор обнаружен в разобранном состоянии на территории частного дома в Тосненском районе Ленинградской области и передан собственнику.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район кража
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