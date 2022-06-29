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Беглов предостерег глав районов Петербурга от «излишних проявлений патриотизма» – СМИ

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
politnavigator.net
Беглов предостерег глав районов Петербурга от «излишних проявлений патриотизма» – СМИ

Граффити с Z-символикой и подобная атрибутика исчезает с улиц Петербурга. Не исключено, что к этому причастен губернатор Александр Беглов. Чиновник отметил, что «ни к чему хорошему излишнее проявление патриотизма не приведет». Это красноречиво свидетельствует об отношении главы Смольного к подвигу российских военных.

После отмены выставки «Мариуполь — битва за русский мир» Telegram-канал «Площадь восстания» поделился новой информацией. По сообщениям его авторов, на прошлой неделе проходило совещание с главами районов. Там Беглов попросил чиновников не проявлять излишний патриотизм. Атрибутика с Z-эмблемой может раздражать некоторые слои населения. По мнению губернатора, в первую очередь это спровоцирует молодежь.

«Ни к чему хорошему излишнее проявление патриотизма не приведет. Надо аккуратней быть с символами и избегать их там, где это может раздражать население. Особенно молодежь», – приведены слова градоначальника.

После такой рекомендации чиновники практически не вывешивали патриотическую символику на празднике «Алые Паруса». Также многие граффити в поддержку СВО замазываются.

Напомним, ранее чиновники из администрации Пушкинского района фактически сорвали выставку о Мариуполе. Они заставили организаторов избавиться от эмблемы Z. Также запрет распространился на фигурки Гиви и Моторолы. Все это представители власти назвали пропагандой нацизма. Пресс-служба ведомства происходящее не прокомментировала. Активисты Петербурга назвали ситуацию цинизмом и подлостью.

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