Новая профессия для тех, кому трудно

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице работает православный проект, организованный Центром Милосердия. Одним из направлений центра является Мастерская трудолюбия. Туда обращаются люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Они могут рассчитывать на тарелку горячего супа. Причем кормление нуждающихся осуществляется ежедневно.

Помимо этого, человек сможет освоить профессию – стать парикмахером, мастером по ремонту обуви или обучиться швейному делу. По словам иерея Антония Заровского, лишь немногие люди остаются обучаться ремеслу. И только часть из них проявляет усердие в освоении этих профессий. В мастерских бывает много заказов. Так что с работой здесь проблем не возникнет.

Благотворительность бывает разной. Конечно, можно дать человеку кусок хлеба. Это очень важное дело, и так поступать необходимо. Но намного лучше, когда нуждающемуся дают возможность на этот хлеб зарабатывать.