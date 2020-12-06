Как овладеть профессией парикмахера?

Парикмахерское дело кажется очень женственной профессией, хотя в последнее время мужчины успешно ломают этот стереотип и становятся настоящими мастерами парикмахерского искусства.
Помимо типичной «женственности» девушек привлекает еще кое-что: престиж этой профессии. Молодые девушки думают, что достаточно нескольких лет обучения, чтобы открыть свой салон, иметь много клиентов и хорошо зарабатывать.
Да, парикмахер — настоящая работа. Тот, у кого есть талант, точно не будет жаловаться на нехватку клиентов и работы. Но следует начать с самого начала.
Как стать парикмахером?
Чтобы получить профессию парикмахера, необходимо окончить курсы KursyParikmaherov.ru, готовящие специалистов в этой области, пройти специализированный курс или изучить профессию во внешкольной системе с мастером профессии (так называемое профессионально-техническое обучение).
Во время курса студент изучает основы профессии парикмахера, гигиену труда и, конечно же, практикует практические навыки — от простой стрижки до более сложных модельных вариантов, укладки и окрашивания. Только многочасовая практика дает определенную уверенность в профессии.
Профессиональные предрасположенности
Парикмахерское дело — это типично практическая профессия, которая подходит далеко не всем. Для этого нужно просто любить профессию и не бояться работать с чужими волосами. Уверенность в себе — одна из основных черт хорошего парикмахера, равно как и ручной труд. Не менее важно чувство эстетики и прекрасного.
Парикмахер подвергается воздействию многих химических факторов, поэтому у него не должно быть аллергии на соединения, содержащиеся в косметических средствах. Состояние здоровья также важно, так как работа выполняется стоя с постоянно поднятыми руками, что создает нагрузку на ноги и позвоночник. Поэтому, вопреки внешнему виду, необходимо хорошая физическая форма.
Задачи парикмахера - неочевидные особенности
Помимо общеизвестных занятий, таких как стрижка и окрашивание, парикмахер должен также:
- знать противопоказания к выполнению определенных парикмахерских процедур,
- уметь посоветовать клиентам, какой уход использовать, чтобы избежать заболеваний кожи и волос,
- выполнять различные виды косметических процедур,
- уметь анализировать структуру волос, подбирать уход за их типом,
- быть знакомым с типами красоты, чтобы цвет волос соответствовал типу красоты клиента,
- уметь выбирать и использовать соответствующие парикмахерские инструменты и стерилизовать их.
Профессия парикмахера, как и многие другие, требует постоянного оттачивания мастерства и совершенствования навыков. Только в этом случае начинающий мастер может рассчитывать стать настоящим профессионалом.