Как овладеть профессией парикмахера?

Парикмахерское дело кажется очень женственной профессией, хотя в последнее время мужчины успешно ломают этот стереотип и становятся настоящими мастерами парикмахерского искусства.

Помимо типичной «женственности» девушек привлекает еще кое-что: престиж этой профессии. Молодые девушки думают, что достаточно нескольких лет обучения, чтобы открыть свой салон, иметь много клиентов и хорошо зарабатывать.





Да, парикмахер — настоящая работа. Тот, у кого есть талант, точно не будет жаловаться на нехватку клиентов и работы. Но следует начать с самого начала.





Как стать парикмахером?

Чтобы получить профессию парикмахера, необходимо окончить курсы KursyParikmaherov.ru, готовящие специалистов в этой области, пройти специализированный курс или изучить профессию во внешкольной системе с мастером профессии (так называемое профессионально-техническое обучение).





Во время курса студент изучает основы профессии парикмахера, гигиену труда и, конечно же, практикует практические навыки — от простой стрижки до более сложных модельных вариантов, укладки и окрашивания. Только многочасовая практика дает определенную уверенность в профессии.





Профессиональные предрасположенности

Парикмахерское дело — это типично практическая профессия, которая подходит далеко не всем. Для этого нужно просто любить профессию и не бояться работать с чужими волосами. Уверенность в себе — одна из основных черт хорошего парикмахера, равно как и ручной труд. Не менее важно чувство эстетики и прекрасного.





Парикмахер подвергается воздействию многих химических факторов, поэтому у него не должно быть аллергии на соединения, содержащиеся в косметических средствах. Состояние здоровья также важно, так как работа выполняется стоя с постоянно поднятыми руками, что создает нагрузку на ноги и позвоночник. Поэтому, вопреки внешнему виду, необходимо хорошая физическая форма.





Задачи парикмахера - неочевидные особенности

Помимо общеизвестных занятий, таких как стрижка и окрашивание, парикмахер должен также:





знать противопоказания к выполнению определенных парикмахерских процедур,

уметь посоветовать клиентам, какой уход использовать, чтобы избежать заболеваний кожи и волос,

выполнять различные виды косметических процедур,

уметь анализировать структуру волос, подбирать уход за их типом,

быть знакомым с типами красоты, чтобы цвет волос соответствовал типу красоты клиента,

уметь выбирать и использовать соответствующие парикмахерские инструменты и стерилизовать их.

Профессия парикмахера, как и многие другие, требует постоянного оттачивания мастерства и совершенствования навыков. Только в этом случае начинающий мастер может рассчитывать стать настоящим профессионалом.