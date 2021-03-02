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Питерец.ру » Общество » Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия

Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия

Специалисты петербургского Телефона доверия помогут жителям города в сложных эмоциональных ситуациях. По номеру: 747-13-40 можно получить психологическую помощь бесплатно и анонимно. Психологи Центра «КОНТАКТ» работают с 9.00 до 21.00 ежедневно.

«Все мы хотя бы раз попадали в ситуацию, которая казалась неразрешимой. Иногда на помощь приходят близкие, но, порой, что обратиться не к кому. Или бывает, что поговорить лично на сложную, противоречивую тему трудно. Именно для таких случаев существует телефон доверия. Психологи на другом конце провода всегда готовы выслушать, понять и подсказать пути решения проблемы», – отмечает начальник отдела «Телефон доверия» Центра «КОНТАКТ» Ольга Ушакова.

Подросткам помогут в отношениях с родителями, сверстниками, с решением проблем в школе, в других учебных заведениях, а также при возникновении чувства одиночества и неуверенности в себе, подавленности или сопротивления. Телефон доверия рассчитан на молодежь, но также доступен для обратившихся всех возрастов.

Из более чем 1200 обращений в 2020 году на Телефон доверия, поступило немало запросов, связанных с возможностью получения психиатрической помощи подросткам. Частая причина – жалобы на депрессивные состояния, расстройства пищевого поведения, нежелание жить и угрозы суицида, телефонную и компьютерную зависимости.

По словам сотрудников Телефона доверия, к примеру, попытка или планы суицида у подростка – в первую очередь, крик о помощи, просьба обратить на себя внимание и желание быть услышанным. Предотвратить это решение могут люди из близкого окружения: педагоги и школьный психолог, семья, друзья и одноклассники. Поэтому, помимо самих подростков, обращаться за консультацией к специалистам так необходимо и взрослым.

Специалисты Телефона доверия придерживаются принципов:

· анонимности. Никаких имен, явок и паролей. Ваш номер также не идентифицируется

· конфиденциальности. То, что вы расскажите консультанту, останется только между вами, без передачи третьим лицам

· доступность. Психологическая помощь доступна для любого обратившегося

· уважение к абоненту. Вас не станут критиковать или осуждать. В любой сложившейся ситуации вас постараются понять

· свободы волеизъявления. Вы можете прервать разговор или сменить тему в любой момент.

Телефон доверия также подключен к единому федеральному номеру 8 800 2000 122, который работает круглосуточно.

Источник: Комитет по молодежной политике
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