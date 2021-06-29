Хлеб может подорожать

Россия входит в состав ЕврАзЭС, что накладывает на нас определенные обязательства. Для нашей страны, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана действуют стандарты, принятые внутри данной структуры.

Сейчас разрабатывается новый стандарт для предприятий, занимающихся выпечкой хлеба. Этот документ вызвал негативную реакцию со стороны российских компаний. Они боятся, что новшества приведут к большим расходам. Предприятия могут лишиться налоговых льгот.

В такой ситуации пекарни будут вынуждены повысить стоимость выпускаемой продукции. Однако авторы документа данных опасений не разделяют и убеждены, что никаких проблем не возникнет.

«Питерец.ру» отмечает, что обычных людей все эти тонкости мало волнуют. Жители Петербурга видят, как растут цены в магазинах, а доходы при этом ведут себя иначе. Людям нет дела до ЕврАзЭС с его стандартами. Россияне не хотят, чтобы дорожал хлеб. Это неминуемо приведет к подорожанию и других продуктов. У нас так устроено: цены на товары растут, причем как по объективным причинам, так и без всяких на то причин.