ента новостей

20:44
Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции
18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
14:08
В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей
10:09
Он торговал поддельными справками
10:08
Заразившихся финнов оказалось больше
10:07
Хлеб может подорожать
13:56
Выставка «Фантазии из чернильницы»
13:48
Выставка «Бесконечный ход событи»
13:16
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом Европы по настольному теннису
11:53
В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег
11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
09:31
Что волнует молодежь?
09:24
Ушла из жизни Валентина Леоненко
09:22
Пенсии только на карты «Мир»?
08:33
Вакцинация набирает ход?
08:06
Почему в Петербург пришла «третья волна»?
07:33
В Петербурге будут гонки
18:34
Политик и потомственный гидростроитель Юрий Севенард умер в возрасте 86 лет
10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
10:20
В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»
10:11
Путина приглашать не захотели
09:48
Финны привезли ковид
09:25
Бюджетников обязывают вакцинироваться
16:37
В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»
12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Хлеб может подорожать

Хлеб может подорожать

0
93
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Новые стандарты ЕврАзЭС могут привести к подорожанию хлеба

Россия входит в состав ЕврАзЭС, что накладывает на нас определенные обязательства. Для нашей страны, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана действуют стандарты, принятые внутри данной структуры.

Сейчас разрабатывается новый стандарт для предприятий, занимающихся выпечкой хлеба. Этот документ вызвал негативную реакцию со стороны российских компаний. Они боятся, что новшества приведут к большим расходам. Предприятия могут лишиться налоговых льгот.

В такой ситуации пекарни будут вынуждены повысить стоимость выпускаемой продукции. Однако авторы документа данных опасений не разделяют и убеждены, что никаких проблем не возникнет.

«Питерец.ру» отмечает, что обычных людей все эти тонкости мало волнуют. Жители Петербурга видят, как растут цены в магазинах, а доходы при этом ведут себя иначе. Людям нет дела до ЕврАзЭС с его стандартами. Россияне не хотят, чтобы дорожал хлеб. Это неминуемо приведет к подорожанию и других продуктов. У нас так устроено: цены на товары растут, причем как по объективным причинам, так и без всяких на то причин.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-02-2016, 11:46
Хлеб еще подорожает?
5-09-2015, 13:06
В Петербурге растут цены на социальные продукты
13-01-2020, 09:05
Черный хлеб может подорожать
4-04-2015, 10:09
Хлеб за полцены
17-04-2014, 09:23
Ситуация с хлебопекарнями
19-01-2016, 10:50
Цены на продукты растут, а доходы граждан – нет

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
Сегодня, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
128
Вчера, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
340
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
516
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
Наверх