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Питерец.ру » Общество » Мазепин сомневался насчет фонда

Мазепин сомневался насчет фонда

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
championat.com
Никита Мазепин признался в опасениях по поводу невостребованности фонда

Российский автогонщик Никита Мазепин признался, что испытывал страх относительно востребованности своего фонда. Однако участие в ПМЭФ-2022 развеяло сомнения. Во время сессии идею Мазепина поддержали известные спортсмены.

Это придало Никите больше уверенности. Он увидел, что многих заботят похожие вещи. В частности, фонд поддерживают такие звезды, как Владимир Сальников, Маргарита Мамун и Екатерина Боброва.

«Питерец.ру» напоминает, что фонд Никиты Мазепина организован с целью поддержки спортсменов, пострадавших от несправедливых политических решений. Никита сам оказался в этой ситуации, когда команда «Хаас» разорвала с ним контракт. Тогда и появилась идея помощи представителям спорта.

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