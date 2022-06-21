Мазепин сомневался насчет фонда

Российский автогонщик Никита Мазепин признался, что испытывал страх относительно востребованности своего фонда. Однако участие в ПМЭФ-2022 развеяло сомнения. Во время сессии идею Мазепина поддержали известные спортсмены.

Это придало Никите больше уверенности. Он увидел, что многих заботят похожие вещи. В частности, фонд поддерживают такие звезды, как Владимир Сальников, Маргарита Мамун и Екатерина Боброва.

«Питерец.ру» напоминает, что фонд Никиты Мазепина организован с целью поддержки спортсменов, пострадавших от несправедливых политических решений. Никита сам оказался в этой ситуации, когда команда «Хаас» разорвала с ним контракт. Тогда и появилась идея помощи представителям спорта.