Мазепин о своем фонде

Автогонщик Никита Мазепин принял участие в ПМЭФ-2022. Он сообщил на старте фонда, направленного на поддержку спортсменов, пострадавшим от политики Запада. Этот фонд будет помогать атлетам, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за решений, не имеющих отношение к спорту.

По словам Мазепина, работа будет вестись в четырех направлениях. Это помощь образовательного, юридического и психологического плана, а поиск новой работы. При желании пострадавшие атлеты могут реализовать и себя за пределами спорта.

«Питерец.ру» считает, что идея Мазепина актуальна для нынешнего времени. Из-за геополитического произвола спортсмены столкнулись с серьезными проблемами. Например, с этим столкнулся сам Никита, когда с ним расторгли контракт в «Формуле-1» из-за российского гражданства.