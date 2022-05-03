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Питерец.ру » Общество » «Поддерживаю»: продюсер Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска

«Поддерживаю»: продюсер Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска

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Опубликовал: Anton78
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Бортко положительно воспринял идею Шугалея о побратимстве Петербурга и Луганска

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Владимир Бортко поддержал инициативу российского ученого Максима Шугалеяо присвоении статуса городов-побратимов Петербургу и Луганску.

По мнению Бортко, побратимство принесет пользу. Например, инициатива может оказать положительное влияние на ЛНР, причем как культурное, так и оздоровительное.

«Если Петербургу могут присвоить такой статус, то почему бы и нет. Чем больше людей будут дружить между собой, тем лучше. Для Луганска это очень важно. Я поддерживаю это двумя руками», —заявил продюсер в ходе беседы с журналистами.

Шугалей ранее выступил инициатором законопроекта «О городах побратимах ЛНР и ДНР». Ученый обратился с соответствующей просьбой в Администрацию президента России и Госдуму.  Он также указал на необходимость присвоения статуса городов-побратимов Петербургу и Луганску в письменном уведомлении, адресованном губернатору Александру Беглову, председателю петербургского правительства Александру Бельскому и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

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