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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы стали чаще замечать нарушения ПДД водителями автобусов

Петербуржцы стали чаще замечать нарушения ПДД водителями автобусов

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Низкая квалификация водителей автобусов в Санкт-Петербурге подвергает опасности пассажиров и водителей легковых автомобилей.

Низкая квалификация водителей автобусов в Санкт-Петербурге подвергает опасности пассажиров и водителей легковых автомобилей.

В социальных сетях, посвященных дорожной ситуации, появилось видео, на котором запечатлен опасный маневр городского автобуса. Он «подрезает» легковой автомобиль и преграждает ему путь.

https://vk.com/video-68471405_456325938

Пользователи Сети возмутились таким небезопасным способом вождения. Они также писали слова сочувствия водителю легкового автомобиля, который оказался в весьма опасной ситуации и чудом избежал ДТП.

Горожане отмечают, что с началом транспортной реформы, которую продвигают чиновники Смольного, в Сети все чаще «всплывают» кадры нарушения ПДД водителями общественного транспорта. Они вспоминают слова губернатора Александра Беглова, который сообщал о запуске 900 новых автобусов.

«Еще лет 10 назад недобор в парках был, сейчас совсем плохо. 900 автобусов — это где водил наберут? Нужна стажировка, месяц был раньше минимум», — комментирует один из пользователей.

Местные жители заявляют, что Смольному необходимо провести аттестацию водителей. Такая мера позволит избавиться от потенциальных нарушителей.

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