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Питерец.ру » Общество » Ждем шестую волну

Ждем шестую волну

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
azned.net
Летом может наступить следующая волна ковида

Пятая волна заболеваемости в Петербурге идет на спад. Количество зараженных коронавирусом снижается. Ежедневный прирост больных уже не такой сильный, как ранее. Эксперт Алексей Боровков считает, что нынешняя волна будет плавно затухать до июня. Процесс выздоровления петербуржцев захватит конец зимы и весну.

Эти данные основаны на математических расчетах. Летом в город придет шестая волна ковида. В Северную столицу могут быть привезены новые штаммы, что станет следствием открытого авиасообщения с другими странами.

«Питерец.ру» считает, что картина по ковиду может оказаться иной. Вовсе не обязательно мы увидим очередную волну заболеваемости. Однако вероятность такого развития событий кажется достаточно высокой. Полностью победить коронавирус, к сожалению, пока не удается.

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