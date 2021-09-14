Какой окажется новая волна ковида?

Инфекционист Андрей Поздняков высказался по поводу осенней волны коронавируса. По мнению специалиста, она не будет особо отличаться от летней. Однако ситуация осложнится сезонными инфекциями. Еще в начале нового учебного года возрастет уровень заболеваемости у детей.

Поздняков также отметил, что наиболее распространенным будет штамм «дельта». Заражению будут подвержены все, кто восприимчив к этому вирусу. Причем возраст в данном случае не сыграет какой-либо роли.

Еще в этот период появятся инфекции, сочетающие в себе ковид и ОРВИ. Привитые граждане тоже будут болеть, но перенесут вирус легче. У этой категории граждан обойдется без госпитализаций. Очередная волна должна будут продлиться два-три месяца. При этом вероятность лоукдауна остается довольно низкой.

«Питерец.ру» отмечает, что многие специалисты дают прогнозы относительно дальнейшего развития событий. Однако никто не знает, что именно будет происходить. Мы видим, что далеко не все прогнозы по ковиду сбываются.