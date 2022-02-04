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Питерец.ру » Общество » Опять закрыли казино

Опять закрыли казино

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
metronews.ru
В Петербурге зарыли еще одно подпольное казино

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице закрыли еще одно нелегальное игорное заведение. Предприимчивая женщина организовала казино в квартире на пр-те Просвещения. Она наняла администратора и установила 10 компьютеров для посетителей.

Однако заведение функционировало всего лишь неделю, поскольку об его существовании узнали правоохранители. Нагрянувшие в квартиру оперативники изъяли игровые компьютеры, ноутбук и мобильный телефон. Женщину, организовавшую казино, заключили под стражу. Теперь на нее заведено уголовное дело.

Напоминаем, что деятельность казино официально запрещена законами Российской Федерации. В нашей стране существуют лишь несколько легальных игорных зон, где люди могут делать ставки. Остальные подобные заведения запрещены. Это же касается и интернет-площадок с азартными играми.

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