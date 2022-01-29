Когда это не просто боль в горле

Боль в горле – обычный симптом, который часто возникает при простудных заболеваниях. При таких ситуациях редко кто обращается к врачам. Однако какие-то случаи требуют помощи специалиста.

«Питерец.ру» отмечает, что врач Татьяна Драпкина рассказала, когда при болях в горле нужно вызывать врача или идти в поликлинику. Такие меры необходимо принять, если боль в горле сопровождается высокой температурой. Еще нужно обратить особое внимание на затрудненное дыхание, боли при глотании, в ушах и суставах.

Кроме того, следует обратиться к врачу, если горло болит 7 дней, а наше увеличены лимфоузлы. Еще на проблемы указывают отеки, а также кровь в мокроте. Чтобы снять болевые ощущения, можно пополоскать горло соленой водой или воспользоваться спреем с анестетиком.