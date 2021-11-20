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Питерец.ру » Общество » Пожилые вакцинируются активнее

Пожилые вакцинируются активнее

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Желающих привиться в Петербурге стало больше

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге выросло количество людей от 60 лет, желающих пройти вакцинацию. Таковых оказалось на 20% больше, чем раньше. Данную информацию озвучил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

По его словам, данная тенденция наблюдается в последние 2 недели. Во многих поликлиниках пожилые петербуржцы могут записаться на прививку без очереди. Это тоже сыграло свою роль.

Напоминаем, что в Северной столице около 1,28 млн человек старше 60 лет. Этим людям нужно обязательно привиться от ковида. Это же касается и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Таковых в городе чуть менее 2 млн.

Конечно, количество желающих вакцинироваться увеличилось и по другим причинам. Здесь сказалась информационная кампания от властей и медицинских специалистов. Еще люди без прививки сталкиваются с рядом ограничений. Поэтому некоторые желают сделать ее, будучи мотивированы не только заботой о здоровье.

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