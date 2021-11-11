Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается прививочная кампания. Некоторые категории граждан должны пройти обязательную вакцинацию. Например, это касается петербуржцев в возрасте от 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В том случае, если эти люди не пройдут вакцинацию, последуют определенные меры со стороны властей. Работодателей, чьи сотрудники не привились от ковида, привлекут к административной ответственности. При этом как таковых санкций для непривитых граждан от 60 лет не предусмотрено.

Еще в Петербурге обязательные прививки должны сделать работники промышленных и перерабатывающих предприятий, а также те, кто трудятся в транспортной сфере. Исключением являются люди, кому вакцинация запрещена по состоянию здоровья.

Естественно, работодатели проявят активность, чтобы их сотрудники оказались привитыми. Руководители не хотят сталкиваться из-за этого с проблемами.