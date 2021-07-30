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Питерец.ру » Общество » Беглов о коронавирусе

Беглов о коронавирусе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава Петербурга высказался о ситуации с пандемией

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом. По словам градоначальника, говорить об окончании третьей волны пандемии еще рано. Однако положительная динамика здесь наблюдается. Важно, чтобы она приобрела устойчивый характер. Для этого необходимо соблюдать действующие ограничения и рекомендации.

На улучшение ситуации влияет и хороший темп вакцинации. Этот момент тоже необходимо сохранить. Сегодня в городе работает 146 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Кроме того, работают мобильные бригады, с помощью которых можно пройти вакцинацию в торговых центрах.

Глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец тоже настроен оптимистично. Он отметил, что вакцинация идет положительными темпами. Поэтому вводить какие-либо более серьезные ограничительные меры не придется.

Напоминаем, что Петербург входит в число проблемных регионов по ковиду. За последние три недели здесь ежедневно заболевает более 1900 человек.

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