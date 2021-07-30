Беглов о коронавирусе

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом. По словам градоначальника, говорить об окончании третьей волны пандемии еще рано. Однако положительная динамика здесь наблюдается. Важно, чтобы она приобрела устойчивый характер. Для этого необходимо соблюдать действующие ограничения и рекомендации.

На улучшение ситуации влияет и хороший темп вакцинации. Этот момент тоже необходимо сохранить. Сегодня в городе работает 146 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Кроме того, работают мобильные бригады, с помощью которых можно пройти вакцинацию в торговых центрах.

Глава городского Комздрава Дмитрий Лисовец тоже настроен оптимистично. Он отметил, что вакцинация идет положительными темпами. Поэтому вводить какие-либо более серьезные ограничительные меры не придется.

Напоминаем, что Петербург входит в число проблемных регионов по ковиду. За последние три недели здесь ежедневно заболевает более 1900 человек.