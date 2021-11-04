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Питерец.ру » Общество » Лучше вакцинироваться в поликлиниках?

Лучше вакцинироваться в поликлиниках?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцев призвали вакцинироваться в медучреждениях

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец призвал жителей города проходить вакцинацию в медицинских учреждениях, а не в ТЦ. В поликлиниках расположены основные пункты, там больше мощностей. По мнению чиновника, ситуация, когда большинство предпочитает прививаться в торговых центрах, является неправильной.

В ТЦ открыты дополнительные пункты. Но массовая вакцинация там сопровождается рисками, ведь в торговых центрах большой поток людей. Поэтому Лисовец посоветовал обращаться в поликлинику. Если же в ближайшем от вас медучреждении нет номерков, то стоит обратиться в другое.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Если вакцинироваться в ТЦ не совсем правильно, то зачем тогда вообще открывали там пункты?» С одной стороны, слова руководителя Комздрава можно понять. С другой – нужно было предвидеть ситуацию, что люди будут в основном прививаться в торговых центрах, ведь многим так удобнее.

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