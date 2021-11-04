Почему необходимо периодически вакцинироваться?

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, почему прививки от ковида нужно повторять. Специалист развеял миф о заговоре фармакологических компаний и объяснил, как формируется иммунитет.

По словам Нетесова, от некоторых болезней достаточно привиться один раз. Появляется иммунитет, которого хватит на всю жизнь. Например, так работает защита от гепатита В. Но от кори приходится вакцинироваться дважды, поскольку одной прививки не хватает.

Есть вирусы, от которых прививку вообще разработать не удалось. На сегодняшний день нет защиты от ВИЧ-инфекции. От гриппа нужно прививаться раз в год. Что касается коронавируса, то здесь рекомендуется вакцинироваться каждые 6 месяцев. Данная периодичность выявлена экспериментально.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице и других городах нашей страны проходит активная прививочная кампания. Власти стремятся защитить народ от опасного штамма «дельта».