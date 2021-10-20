Носите маску, господа!

Отношение к масочному режиму в Петербурге разное. Кто-то упорно игнорирует средства индивидуальной защиты, считая, что использовать их незачем. Другие – не делают этого по причине банального равнодушия. Третьи – предпочитают все же использовать маску. Как говорится, от греха подальше, чтобы не оштрафовали.

Но среди представителей последней группы встречаются разные случаи, ведь маску можно носить несколькими способами. Кто-то держит ее в кармане, сумке, цепляет на руку. Все же по закону? Масочный режим вроде как соблюдается. Если проходит проверка, эти граждане быстро надевают маску, демонстрируя свою законопослушность.

Или же маску можно просто натянуть на подбородок. Ну, имеется же она – какие проблемы? Только вот проверяющих такой подход не устраивает. Теперь людей, которые едут без маски, будут штрафовать. Неважно, где она у вас находится – в кармане, сумке, рюкзаке, на руке или на подбородке. Если маска не закрывает нос и рот, вы признаетесь нарушителем. А такая поездка обернется в 4000 рублей штрафа. При повторном нарушении придется заплатить и вовсе 5000 рублей.

Так что пора осознать важную мысль: маску все же надо носить, причем делать это как положено. «Питерец.ру» напоминает, что в городе ужесточают меры борьбы с ковидом. Это связано с повышением уровня заболеваемости.