«Безмасочник» выплатит штраф

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержали мужчину, который отказывался надевать маску в метрополитене. Инцидент произошел на станции «Беговая». Этот человек не отреагировал на вежливую просьбу представителей метрополитена, из-за чего пришлось привлекать полицию.

Мужчина продолжил вести себя агрессивно, в результате чего нарушителя доставили в полицейский участок. Там был составлен протокол о мелком хулиганстве. Теперь этот человек будет вынужден заплатить штраф за свое поведение и допущенные нарушения.

Напоминаем, что со 2 октября в петербургской подземке введены правила об обязательном использовании масок. Такая мера вызвана увеличением числа зараженных коронавирусом.