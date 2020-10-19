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Питерец.ру » Общество » «Безмасочник» выплатит штраф

«Безмасочник» выплатит штраф

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fontanka.ru
Петербуржец будет оштрафован за поведение и отказ надевать маску

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержали мужчину, который отказывался надевать маску в метрополитене. Инцидент произошел на станции «Беговая». Этот человек не отреагировал на вежливую просьбу представителей метрополитена, из-за чего пришлось привлекать полицию.

Мужчина продолжил вести себя агрессивно, в результате чего нарушителя доставили в полицейский участок. Там был составлен протокол о мелком хулиганстве. Теперь этот человек будет вынужден заплатить штраф за свое поведение и допущенные нарушения.

Напоминаем, что со 2 октября в петербургской подземке введены правила об обязательном использовании масок. Такая мера вызвана увеличением числа зараженных коронавирусом.

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