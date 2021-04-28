В Петербурге пятерых полицейских наградили медалью «За смелость во имя спасения»

Приказом МВД России за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей ведомственной награды удостоены пятеро сотрудников полиции. Среди них небезызвестный сотрудник Полка ППСП Главка лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, который в феврале 2020 года спас мужчину, бросившегося в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста.

Также медаль вручена двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району Петербурга младшему лейтенанту полиции Хохлову Александру и сержанту полиции Хромову Александру. Полицейские в мае прошлого года у дома 66 по улице Марата вытащили из салона горящего автомобиля заснувшего 33-летнего водителя.

Ведомственной награды удостоены и двое сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области. Старший сержант полиции Костромин Никита со своим напарником сержантом полиции Горневым Владиславом в январе прошлого года, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание в одной из квартир. Сообщив о случившемся в экстренные службы, полицейские не остались в стороне и еще до приезда пожарных вытащили из огня мужчину.