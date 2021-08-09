ента новостей

11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
10:31
В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника
09:52
Всего лишь торгуют дипломами
09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
10:53
Хованского оставили в СИЗО
10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
10:32
Ладожский мост разведут для прохода вверх буксирного состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
10:24
Почему дорожают автомобили?
09:44
От воды может быть вред
13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
13:38
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения
13:35
Выставка «Рисуя жизнь»
13:31
Выставка «Поэзия бытия»
13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
13:23
В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой
13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
13:12
В Ленобласти разведут мост через Свирь
10:06
Учили не платить за свет и воду
09:43
А зачем вам лифт?
09:20
Они не принимают наличные
19:29
Выставка «Теплый ветер»
19:27
Выставка «Встречающиеся пространства»
19:24
Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"
16:24
Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга
13:35
Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов
12:55
В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сколько людей лечатся от коронавируса?

Сколько людей лечатся от коронавируса?

0
41
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Более 40 тыс. петербуржцев лечатся от ковида амбулаторно

Коронавирус – главная проблема нашего времени. Во всем мире продолжается борьба с этим недугом. Вакцинация, лечение, ограничительные меры – эти и другие способы стали неотъемлемой частью современного общества.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 45831 человек находится на амбулаторном лечении от ковида. При этом 97% таких пациентов получают бесплатные лекарства. Еще для борьбы с инфекцией имеется 21 стационар. Примерно половина коек там свободны.

В городе открыто 155 пунктов вакцинации, сделать прививку там можно без записи. В Петербурге также работают 43 мобильных прививочных пункта. Многие их них расположены в торговых центрах города.

Статистика по новым заболевшим держится на уровне 1900 человек в сутки. Хорошо, что эти показатели не увеличиваются. Возможно, через некоторое время заболеваемость пойдет на спад. Но спрогнозировать здесь что-то крайне сложно.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-03-2021, 09:54
Как проходит вакцинация
10-04-2021, 10:20
Сколько свободно ковидных коек?
30-05-2020, 11:12
Борьба с коронавирусом продолжается
1-02-2021, 07:30
Как привиться от коронавируса
11-01-2021, 10:05
Кто получил бесплатные лекарства?
30-07-2021, 07:31
Беглов о коронавирусе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
6
Сегодня, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
0
157
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
0
145
7-08-2021, 10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
0
158
6-08-2021, 13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
Наверх