Сколько людей лечатся от коронавируса?

Коронавирус – главная проблема нашего времени. Во всем мире продолжается борьба с этим недугом. Вакцинация, лечение, ограничительные меры – эти и другие способы стали неотъемлемой частью современного общества.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 45831 человек находится на амбулаторном лечении от ковида. При этом 97% таких пациентов получают бесплатные лекарства. Еще для борьбы с инфекцией имеется 21 стационар. Примерно половина коек там свободны.

В городе открыто 155 пунктов вакцинации, сделать прививку там можно без записи. В Петербурге также работают 43 мобильных прививочных пункта. Многие их них расположены в торговых центрах города.

Статистика по новым заболевшим держится на уровне 1900 человек в сутки. Хорошо, что эти показатели не увеличиваются. Возможно, через некоторое время заболеваемость пойдет на спад. Но спрогнозировать здесь что-то крайне сложно.