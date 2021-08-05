Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга.

75 активистов от 31 предприятия города устроили продуктивные выходные на загородной базе, познакомились друг с другом, и теперь готовы воплощать все появившиеся идеи в жизнь.

2 дня образовательных интенсивов, познавательные лекции и тренинги и множество новых идей — это всё про выезд Совета работающей молодежи, который прошёл в минувшие выходные. Участники прокачали навыки актерского и ораторского мастерства, узнали лайфхаки получения грантов от Росмолодежи и теперь могут смело реализовывать свои проекты.

На мастер-классе Event Engineering от заместителя председателя совета молодежи ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» Георгия Мицкевича команды представили свои идеи мероприятий. Активисты работающей молодежи в будущем хотели бы провести велопробег в поддержку бездомных животных, театральный марафон, соревнования по киберспорту, конкурс Мистер и Мисс среди предприятий. Также много идей было направлено на неформальный совместный отдых: заплыв на sup-бордах, турслёт, турнир по игре «Мафия».

Подобные мероприятия проводятся ежегодно при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и способствуют сплачиванию работающей молодежи. Члены Совета делятся накопленным опытом реализации молодежной политики на предприятиях Санкт‑Петербурга, оказывают методическую помощь в организации вновь создаваемых молодежных структур.

Справочно:

Сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 18 до 30 лет вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной ориентации молодежи в нашей стране.

Подробная информация в группе https://vk.com/profvector и на сайте https://profvector.spb.ru.