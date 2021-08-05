ента новостей

16:24
Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга
13:35
Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов
12:55
В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу
11:53
Почему дорожают квартиры?
10:15
В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд
09:57
Вишневский не пойдет на выборы?
09:22
Наличные бывают тоже нужны
00:52
Борис Вишневский не зарегистрирован кандидатом в Законодательное собрание по решению ТИК
18:24
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
11:00
Музейные гастроли Ижорского музея в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов
10:58
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту
10:53
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей
10:23
Появится «Мобильный избиратель»
09:40
Каждый десятый – инвалид
08:40
Животные не всегда дружелюбны
19:27
В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке
16:41
Двум кандидатам в ЗакС от "Яблока" отказали в регистрации
16:34
Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу
14:07
Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной
11:19
Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»
11:07
Стать донором просто на акции от «Фонда Доноров»
10:54
В Петербурге водитель такси стал жертвой разбоя в собственной квартире
10:23
Школьные комплекты подешевели
10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
10:19
Праздника фонтанов не будет
10:16
Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям
09:27
Петербуржцы против намывов
00:53
Валерий Карпин – больше не главный тренер «Ростова»
21:31
Метеорологи ЗВО в Ленинградской области провели спецучение на новом комплексе «Сюжет -МБ»
16:48
«Ростов» Валерия Карпина проиграл «Зениту» после поражения в стартовом туре
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга

Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Работающая молодежь Санкт‑Петербурга хочет больше собственных мероприятий: заплыв на sup-бордах, велопробег в поддержку бездомных животных, театральный

Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга.

75 активистов от 31 предприятия города устроили продуктивные выходные на загородной базе, познакомились друг с другом, и теперь готовы воплощать все появившиеся идеи в жизнь.

2 дня образовательных интенсивов, познавательные лекции и тренинги и множество новых идей — это всё про выезд Совета работающей молодежи, который прошёл в минувшие выходные. Участники прокачали навыки актерского и ораторского мастерства, узнали лайфхаки получения грантов от Росмолодежи и теперь могут смело реализовывать свои проекты.

На мастер-классе Event Engineering от заместителя председателя совета молодежи ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» Георгия Мицкевича команды представили свои идеи мероприятий. Активисты работающей молодежи в будущем хотели бы провести велопробег в поддержку бездомных животных, театральный марафон, соревнования по киберспорту, конкурс Мистер и Мисс среди предприятий. Также много идей было направлено на неформальный совместный отдых: заплыв на sup-бордах, турслёт, турнир по игре «Мафия».

Подобные мероприятия проводятся ежегодно при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и способствуют сплачиванию работающей молодежи. Члены Совета делятся накопленным опытом реализации молодежной политики на предприятиях Санкт‑Петербурга, оказывают методическую помощь в организации вновь создаваемых молодежных структур.

Справочно:

Сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 18 до 30 лет вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной ориентации молодежи в нашей стране.

Подробная информация в группе https://vk.com/profvector и на сайте https://profvector.spb.ru.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-03-2021, 13:02
В Международный женский день пройдет Woman's day
21-11-2016, 14:36
В Петербурге прошел Форум работающей молодежи
7-11-2018, 11:42
Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения»
27-04-2021, 15:50
В Петербурге прошел интеллектуальный турнир «Дебаты»
1-12-2020, 11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
20-08-2020, 16:01
Лучшие молодежные бизнес-проекты выберут в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
266
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
388
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
586
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
871
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх