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Питерец.ру » Общество » Чем питаться в жару?

Чем питаться в жару?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Диетологи советуют перестраивать рацион в жаркую погоду

Многие люди не очень комфортно себя чувствуют в жару. Нам приходится подстраиваться под такую погоду. Определенный дискомфорт начинает испытывать и наш организм. Поэтому специалисты советуют перестраивать рацион питания. Это необходимо делать в аномально жаркую погоду.

Диетолог Ольга Шестакова отмечает, что снижение аппетита в жару считается нормальным явлением. Это обусловлено замедлением метаболизма. В такую погоду лучше немного уменьшить объем порций. Еще стоит сократить количество жирной пищи. В этот период хорошо подойдут легкие завтраки, а также вареная, тушеная и запеченная пища.

В рацион стоит включить больше овощей и фруктов. Не нужно пренебрегать холодными закусками. Что касается чая и кофе, то от них лучше отказаться. Их употребление приводит к обезвоживанию и отекам. Еще диетолог советуют употреблять нежирную рыбу, птицу, яйцо, бобовые и орехи. Пить рекомендуется воду и не увлекаться напитками с сахаром.

«Питерец.ру» считает, что к таким советам стоит прислушаться. Какие-то из них могут оказаться полезными.

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