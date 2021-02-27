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Питерец.ру » Общество » Как правильно питаться в холодное время года?

Как правильно питаться в холодное время года?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fresh-lab.ru
Правильное питание оградит от зябкости и утомления зимой

Диетолог Эльвира Федорова подчеркивает важность правильного питания зимой. Это сохранит наш организм от зябкости и утомления. В холодное время года нам нужно больше калорий, нежели летом. Поэтому крайне важно употреблять правильную пищу.

Федорова выступает за сезонность блюд. Например, зимой хорошо согревают горячие супы. Они позволяют поддерживать нужный термогенез. Еще важно следить за содержанием витамина D. Его нехватка приводит к утомляемости и слабости мышц. Также зимой необходимо пить больше жидкости.

«Питерец.ру» отмечает, что многие проблемы со здоровьем возникают из-за неправильного питания. Потому к рекомендациям специалистов стоит прислушиваться. Хотя не все советы диетологов нужно воспринимать в качестве абсолюта, разумное зерно в них найти можно.

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