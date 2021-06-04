Задолжали за капремонт

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы оказались должны за капремонт около 2,8 млрд. руб. Причем эта сумма, которая сложилась в 2021 году. Эти цифры озвучил руководитель Фонда капремонта Петр Погребняк.

Он также сообщил, что организация выполняет взятые на себя обязательства и отчитался, куда были потрачены 13,4 млрд. руб. Эти средства позволили выполнить ремонт в 2004 многоквартирных домах.

Но ситуация с долгами по-прежнему оставляет желать лучшего. Неплательщикам направляются предупреждения. Если задолженность не погашается, в дело вмешиваются судебные приставы. Например, в этом году они взыскали с должников 75 млн. руб.

В общем, с капремонтов снова проблемы. Еще недавно петербуржцы жаловались на двойные квитанции, ошибки и неразбериху с платежами. Не успели отойти от этого, как оказалась, что снова задолжали.

Еще некоторые люди находятся в сложном финансовом положении. Они живут по принципу: «Заплатили б мы, просто денег нет». Ну а в целом чиновники сами виноваты в том, что так происходит с платежами. Программу капремонта много раз меняли, с квитанциями происходила периодическая путаница. Так что у людей сложилось негативное отношение ко всему этому. Как есть возможность не платить, петербуржцы охотно ее используют.