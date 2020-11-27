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Питерец.ру » Экономика » Справедливороссы предложили городу взять на себя 40% платы за капремонт

Справедливороссы предложили городу взять на себя 40% платы за капремонт

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Опубликовал: Вадик Котов
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Справедливороссы хотят обязать правительство вкладывать в фонд капремонта 40% от общей суммы

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров внесли на рассмотрение городского парламента законопроект, устанавливающий обязательное софинансирование Фонда капитального ремонта из городского бюджета в размере не менее 40% (http://spb.spravedlivo.ru/0182464.html). В бюджете на 2021 год доля города составляет только 7,2%. Это приведет к повышению взносов для петербуржцев и сокращению проводимых ремонтов, - считают парламентарии.

Депутаты предлагают дополнить закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» новыми положениями: «Общий объем субсидий в очередном финансовом году, предоставляемых региональному оператору, составляет не менее 40 процентов от объема полученных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, поступивших региональному оператору за предшествующий год».

Реформа капитального ремонта многоквартирных домов была проведена в 2014 году. Она предполагает, что собственники квартир при помощи взносов на капитальный ремонт сами формируют фонд, за счет которого ремонтируются их дома. Из городского бюджета осуществляется софинансирование капремонта. В 2014 году в Петербурге региональным законом была установлена временная норма, согласно которой город должен вкладывать в капремонт не менее 40% общего объема средств. С 2014 по 2016 год город финансировал более 50%, в 2017 году – ровно 50%. Затем долю города начали постоянно снижать. Так, в прошлом году до «антикризисной» корректировки городские взносы региональному оператору капремонта составляли 31% от общего фонда (3 млрд. руб.). Затем двумя «антиковидными» корректировками сумма была снижена до 343 млн руб. (3,6%). В 2021 году эту цифру чуть подняли до 7,2%, но при этом было объявлено о повышении взносов с горожан – с 1 января 2021 жители Санкт-Петербурга будут платить больше в среднем на 3 рубля за квадратный метр.

Комментирует Надежда Тихонова:

– В 2014 году мы выступали против новой системы проведения капремонта, так как федеральная программа 95/5, когда собственники квартир несут только 5% расходов, не была реализована до конца. С нашей точки зрения, государство обязано было сначала провести капремонт, и только после этого перекладывать бремя содержания домов на граждан. Тогда депутаты «Справедливой России» обращались в Конституционный суд, который подтвердил обоснованность нашей позиции. Однако несмотря на решение КС и нормы федерального закона множество домов до сих пор не отремонтированы. Сейчас, в период пандемии, когда доходы многих петербуржцев снизились, недопустимо перекладывать на них всю ответственность за капремонт и повышать взносы.
Источник: Справедливая Россия
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