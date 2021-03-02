ента новостей

16:15
Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково
16:14
Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский
16:12
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге
16:11
Выставка «15 шагов вдоль Рейна»
16:07
Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия
13:52
В Петербурге пьяного водителя задерживали с погоней
11:06
Главой комитета по информатизации и связи Петербурга стала Юлия Смирнова
10:57
В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры
10:51
За сутки 39 волонтеров-медиков помогли в 16 поликлиниках Петербурга
09:31
Губернатор привился
08:28
Авторынок вырос
00:26
Петербургский боксёр завоевал золотую медаль на международном турнире в Болгарии
00:19
Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»
23:29
20-й тур стал РПЛ стал «туром удалений»
19:41
Специалисты Петербурга и Москвы рассказали о менеджменте в молодежной политике и возможностях карьерного роста
14:43
Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии
14:33
В центре Петербурга скульптура трубочиста лишилась головы и конечностей
14:11
В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье
14:00
В Ленобласти задержали мужчину ограбившего пенсионерку в её частном доме
13:53
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на автомойке
13:48
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра
13:44
В Петербурге объяснили рост госпитализаций с COVID
12:10
В Ленобласти контроль Россельхознадзора прошло почти 100 тонн зерна кукурузы для попкорна
12:01
в Петербурге найдена мертвой экс-участница группы Little Big
11:45
В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку
11:34
В Петербурге ранее судимый парень соблазнил 13-летнюю девочку
11:14
В Петербурге участники Парада Победы приступили к проведению плановых тренировок
11:11
1417 волонтеров присоединились к акции #МыВместе
11:09
В Ленобласти люди в масках били и стреляли в посетителей кафе
09:35
Часть ковидных госпиталей закрывается
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры

В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры

0
60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры

В 2021/22 учебном году поступающие могут выбирать из 214 образовательных программ магистратуры и 52 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

С 1 марта поступающие могут загрузить документы в электронно-цифровой форме через личный кабинет на сайте СПбГУ. Отнести документы в приемную комиссию лично или направить через операторов почтовой связи абитуриенты магистратуры смогут с 1 июля, абитуриенты аспирантуры — с 12 июля. И электронный, и очный прием документов для поступающих на программы магистратуры очной формы обучения завершится 20 июля, а для тех, кто выбрал очно-заочную форму, — 10 сентября. Абитуриентам аспирантуры необходимо подать документы до 2 августа.

Ознакомиться с видеоинструкцией об алгоритме поступления в 2021 году можно здесь.

Для зачисления на программы высшего образования на следующий учебный год выделено около 2000 бюджетных мест на программы магистратуры и более 400 бюджетных мест на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

На подавляющее большинство образовательных программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре можно будет поступить по итогам конкурса документов (портфолио). В 2021 году в такой форме впервые пройдет вступительное испытание по иностранному языку для абитуриентов программ аспирантуры — в качестве результата при приеме могут быть зачтены результаты международных экзаменов. По ряду образовательных программ вступительные испытания будут проведены в письменной или устно-письменной формах.

Полный перечень объявленных для приема в 2021 году образовательных программ доступен на странице приемной комиссии — в разделах «Магистратура» и «Аспирантура».

Дополнительно при приеме начисляются баллы за наличие достижений в интеллектуальных соревнованиях, в том числе в проектах национальной платформы «Россия — страна возможностей», и сертификатов об освоении профильных онлайн-курсов СПбГУ. Получение дополнительных баллов возможно при результате первого вступительного испытания (по установленной приемной комиссией приоритетности вступительных испытаний) не менее 65 баллов. С перечнем индивидуальных достижений и порядком их учета можно ознакомиться на странице приемной комиссии — в разделах «Магистратура» и «Аспирантура».

Источник: СПбГУ
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-02-2021, 13:37
В СПбГУ пройдет весенний «День абитуриента»
22-04-2020, 12:44
Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании
24-03-2020, 14:01
Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов
31-07-2020, 11:53
Эксперт: Вузы Петербурга не будут повышать стоимость обучения для абитуриентов
21-03-2018, 11:03
Студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
15-04-2013, 06:26
В «ЛЕНЭКСПО» пройдет выставка «Профессиональное образование -2013»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
246
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
588
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
695
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
625
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх