В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры

В 2021/22 учебном году поступающие могут выбирать из 214 образовательных программ магистратуры и 52 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

С 1 марта поступающие могут загрузить документы в электронно-цифровой форме через личный кабинет на сайте СПбГУ. Отнести документы в приемную комиссию лично или направить через операторов почтовой связи абитуриенты магистратуры смогут с 1 июля, абитуриенты аспирантуры — с 12 июля. И электронный, и очный прием документов для поступающих на программы магистратуры очной формы обучения завершится 20 июля, а для тех, кто выбрал очно-заочную форму, — 10 сентября. Абитуриентам аспирантуры необходимо подать документы до 2 августа.

Ознакомиться с видеоинструкцией об алгоритме поступления в 2021 году можно здесь .

Для зачисления на программы высшего образования на следующий учебный год выделено около 2000 бюджетных мест на программы магистратуры и более 400 бюджетных мест на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

На подавляющее большинство образовательных программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре можно будет поступить по итогам конкурса документов (портфолио). В 2021 году в такой форме впервые пройдет вступительное испытание по иностранному языку для абитуриентов программ аспирантуры — в качестве результата при приеме могут быть зачтены результаты международных экзаменов. По ряду образовательных программ вступительные испытания будут проведены в письменной или устно-письменной формах.

Полный перечень объявленных для приема в 2021 году образовательных программ доступен на странице приемной комиссии — в разделах «Магистратура » и «Аспирантура ».

Дополнительно при приеме начисляются баллы за наличие достижений в интеллектуальных соревнованиях, в том числе в проектах национальной платформы «Россия — страна возможностей», и сертификатов об освоении профильных онлайн-курсов СПбГУ. Получение дополнительных баллов возможно при результате первого вступительного испытания (по установленной приемной комиссией приоритетности вступительных испытаний) не менее 65 баллов. С перечнем индивидуальных достижений и порядком их учета можно ознакомиться на странице приемной комиссии — в разделах «Магистратура » и «Аспирантура ».