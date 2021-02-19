Кому нужно социальное такси?

Глава Северной столицы Александр Беглов заявил о необходимости увеличить число пользователей социального такси. Градоначальник предлагает включить в этот список людей, страдающих почечной недостаточностью в хронической форме. Соответствующий документ, предполагающий изменения в Социальном кодексе города, уже направлен в парламент. Вряд ли депутаты проголосуют против его принятия.

«Питерец.ру» напоминает, что оплата поездок в социальном такси осуществляется за счет городского бюджета. Пользоваться таким транспортом сейчас могут 19 категорий граждан, имеющих ту или иную инвалидность. Эти люди имеют право доехать вместе с сопровождающим до 4600 социально значимых объектов. На эти нужды выделено 490 млн. руб.