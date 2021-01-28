Цифровая гигиена

«Питерец.ру» отмечает, что мобильный телефон стал уязвим для атак кибермошенников. Если вы пользуетесь мобильным интернетом, то нельзя забывать о правилах цифровой гигиены. Если принять необходимые меры предосторожности, то вы сведете риски взлома вашего телефона к минимуму.

В первую очередь не храните в сети фото паспорта и банковских карт. Не открывайте подозрительные сайты, вложения в письмах от неизвестных лиц, не переходите по подозрительным ссылкам, не сообщайте пароли, пин-коды и номера ваших карт.

Еще придумывайте надежные пароли и используйте хорошую антивирусную программу. Антивирус оградит ваш телефон и компьютер от доступа цифровых мошенников или предупредит о подозрительных ссылках. Если же злоумышленникам удалось взломать ваше устройство, обратитесь в Роскомнадзор или правоохранительные органы.